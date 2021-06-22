Коронавирус В Украине самый низкий показатель новых случаев COVID-19 с начала года

2021-06-22 09:21

В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

"Среди заболевших: детей – 22, медработников – 2. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 318 человек; летальных случаев – 21; выздоровели – 829 человек", – сообщает Минздрав.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 230 142 человек, выздоровели 2 152 969 инфицированных, скончались 52 053 человека.