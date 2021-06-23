Курьезы Рождение 10 детей оказалось фейком - ставшую известной африканку упекли в психбольницу

2021-06-23 14:00

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле, которая ранее утверждала, что родила 10 детей за один раз, попала в психиатрическую больницу, сообщает РБК-Украина.

По словам адвоката женщины, его подзащитную удерживают в больнице насильно. 

Как сообщила Госиаме Ситхоле, персонал больницы плохо с ней обходится: на нее кричали и даже надели наручники.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоле в роддом, ни разу не видел, ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

Впоследствии после заявления Цотеке о том, что его жена лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Сотрудники полиции отвезли женщину в психиатрическую больницу для проведения обследования. Медицинская оценка показала, что беременности не было, равно как и нет рубцов, которые бы подтвердили недавнее кесарево сечение.

subscriber subscriber

Еще по теме

37-летняя африканка выносила и родила сразу десятерых детей

2021-06-09 12:40

У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

2021-06-07 17:00

Дочь Юлии Тимошенко родила третьего ребенка

2020-12-09 17:00

В заповеднике Кении родилась зебра с необычным окрасом

2019-09-18 18:00

Еще новости в разделе "Курьезы"

Рождение 10 детей оказалось фейком - ставшую известной африканку упекли в психбольницу

2021-06-23 14:00

фото В Таиланде голодный слон проломил стену дома, чтобы украсть мешочек риса

2021-06-22 12:40

В Беларуси людей добровольно-принудительно сгоняют на молебны за процветание страны

2021-06-18 16:31

Малыш случайно купил за 10,8 тысяч долларов обновления для электромобиля Tesla

2021-06-18 14:46
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Рождение 10 детей оказалось фейком - ставшую известной африканку упекли в психбольницу 2021-06-23 14:00
фото В Таиланде голодный слон проломил стену дома, чтобы украсть мешочек риса 2021-06-22 12:40
В Беларуси людей добровольно-принудительно сгоняют на молебны за процветание страны 2021-06-18 16:31
Малыш случайно купил за 10,8 тысяч долларов обновления для электромобиля Tesla 2021-06-18 14:46