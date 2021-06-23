Мир Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался

2021-06-23 21:20

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", направленное на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог, однако Североатлантический альянс данное предложение рассматривать отказывается.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", - заявил президент РФ.

Стоит отметить, что ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" России и США, которое учитывает:

  • ситуацию в космосе,
  • проблематику кибербезопасности,
  • стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения,
  • стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.
subscriber subscriber

Еще по теме

Глава МИД Украины заявил о нежелании НАТО принимать новые страны

2021-06-22 09:02

РФ обсудит с Турцией "втягивание" Украины в НАТО

2021-06-21 21:20

Украина не станет членом НАТО в ближайший год - Разумков

2021-06-20 13:00

"Теперь мы будем зависеть от России" - Трамп резко раскритиковал женевский саммит Байдена с Путиным

2021-06-18 09:40

Еще новости в разделе "Мир"

Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался

2021-06-23 21:20

фото Бэнкси потерял права еще на две свои картины из-за отказа раскрыть личность

2021-06-23 15:44

Из-за гибели друга парашютист решил установить мировой рекорд по прыжкам без одежды

2021-06-23 15:23

Лоукостер Ryanair получил свой первый Boeing 737 - MAX из пятидесяти заказанных

2021-06-23 14:42
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался 2021-06-23 21:20
фото Бэнкси потерял права еще на две свои картины из-за отказа раскрыть личность 2021-06-23 15:44
Из-за гибели друга парашютист решил установить мировой рекорд по прыжкам без одежды 2021-06-23 15:23
Лоукостер Ryanair получил свой первый Boeing 737 - MAX из пятидесяти заказанных 2021-06-23 14:42