Мир Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", однако Альянс от него отказался

2021-06-23 21:20

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предложил НАТО новое "уравнение безопасности", направленное на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог, однако Североатлантический альянс данное предложение рассматривать отказывается.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", - заявил президент РФ.

Стоит отметить, что ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" России и США, которое учитывает: