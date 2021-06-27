Землю накроет серия магнитных бурь: когда ждать и как помочь себе

В июле Землю накроет серия магнитных бурь, но они будут не очень серьезными.
Специалисты прогнозируют магнитные всплески в начале месяца и в середине.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН за вторник.
Первую магнитную бурю стоит ждать 4 июля, а следующего - 12-13 числа.
Справка
Магнитная (геомагнитная) буря - один из видов геомагнитной активности. Такие бури случаются при поступлении в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра. Когда они вступают во взаимодействие с магнитосферой Земли, происходит явление, называемое магнитной бурей.
Геомагнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд.
Кому стоит беречься
В эти дни некоторые люди жалуются на апатию и бессонницу, чувство тревоги или раздражительности без явной причины.
Во время геомагнитных волнений голова может разболеться даже у тех, кто считает себя здоровыми.
В период магнитных бурь возможны изменения давления, возникновение мигрени, нарушаться сердечный ритм. Поэтому следует держать под рукой все необходимые лекарства.
Эксперты советуют избегать в эти дни любого перенапряжения - физического и психоэмоционального.
Обязательно в эти периоды нужно высыпаться (оптимально 7-8 часов).
Также стоит отказаться от жирной, острой, соленой пищи, фастфуда, алкоголя, курения.
Кофе и другие тонизирующие напитки пить осторожно и умеренно. Утром стоит принять контрастный душ и сделать зарядку.