Коронавирус Польша ввела обязательный карантин для украинцев

2021-06-29 21:00

Правительство Польши приняло решение для стран не входящих в Шенгенскую зону, в том числе и Украину, ввести обязательный десятидневный карантин.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус Инфо».

При этом от изоляции освобождаются лица: