Польша ввела обязательный карантин для украинцев
2021-06-29 21:00
Правительство Польши приняло решение для стран не входящих в Шенгенскую зону, в том числе и Украину, ввести обязательный десятидневный карантин.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус Инфо».
При этом от изоляции освобождаются лица:
- после семи дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;
- получившие полный курс прививки вакциной, зарегистрированной в ЕС;
- имеющие подтверждение о выздоровлении после COVID-19;
- определены в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;
- которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, что это подтверждает.