Коронавирус Польша ввела обязательный карантин для украинцев

2021-06-29 21:00

 

Правительство Польши приняло решение для стран не входящих в Шенгенскую зону, в том числе и Украину, ввести обязательный десятидневный карантин.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус Инфо».

При этом от изоляции освобождаются лица:

  • после семи дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;
  • получившие полный курс прививки вакциной, зарегистрированной в ЕС;
  • имеющие подтверждение о выздоровлении после COVID-19;
  • определены в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;
  • которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, что это подтверждает.

 

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