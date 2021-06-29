Спорт Англия выбила Германию с Евро-2020

2021-06-29 22:00

 

Стерлинг и Кейн принесли британцам победу над Германией.

Сборная Англии одержала победу над Германией в матче 1/8 финала Евро-2020. Матч, который прошел в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Перед стартом поединка он выглядел самым интересным в 1/8 финала – встречались принципиальные соперники, две топ-сборные, вот только Англия с 1966 года не могла пройти Германию в плей-офф крупных турниров.

Игра проходила в Лондоне на Уэмбли, что давало небольшое преимущество команде Саутгейса, особенно в свете того, что из-за коронавирусных ограничений немецкие болельщики на игру попасть не могли.

Но лучше матч начали немецкие футболисты - Горецка пытался ворваться в штрафную, но Райс руками его завалил. Судья ограничился желтой карточкой, так как рядом бежал Уокер, а Хаверц пробил в стенку.

После десяти минут преимущества Германии Англия выровняла игру, а затем и вовсе взяла мяч под свой контроль. Хотя остроты это особо не принесло. Да, был неплохой удар Стерлинга из-за пределов штрафной под штангу и сейв Нойера, но это единичный случай. Скорее шла вязкая борьба с множеством фолом и минимумом футбола.

Лучший момент возник перед самым перерывом, когда Мюллер обрезался в центре поля, Стерлинг рванул в штрафную, но мяч у него выбили, а тот отскочил к Кейну. Гарри пробросил мяч мимо Нойера, но далеко его отпустил от себя и позволил Хуммельсу в подкате выбить круглого.

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