Политика Британия уговаривает Германию передать Украине ракеты Taurus, - Bloomberg

2024-03-02 15:30

Правительство Великобритании призвало Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, обращение озвучено в частном порядке.

Отмечается, что министры и высокопоставленные чиновники Британии уже несколько раз давали понять Германии, что Киев остро нуждается в ракетах Taurus.

В частности, Лондон предлагал Берлину несколько решений этого вопроса. В частности, речь идет и о предложенной Британией сделке, согласно которой британская сторона поставила бы Украине больше ракет Storm Shadow, а Германия пополнила бы запасы Британии собственными дальнобойными ракетами.

Один из собеседников издания из числа британских чиновников заявил, что Германии нужно перестать оправдываться.

Напомним, несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus.