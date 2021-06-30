Экономика С 30 июня украинские банки и обменники получили право продавать доллары за безнал

2021-06-30 13:43

Украинские банки с 30 июня смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне.

"Уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию", - сообщается на сайте НБУ.

Также банкам будет разрешено осуществлять покупку и продажу наличной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, пунктах обмена иностранной валюты.

Кроме того, с сегодняшнего дня банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет - юридическим лицам.

Также НБУ расширил возможности граждан по инвестированию за границу: физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

В НБУ уточнили перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, исполнившему обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента-должника перед резидентом-кредитором.