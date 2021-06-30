Спорт Какую травму получил Беседин в матче со Швецией

2021-06-30 20:40

Врачи рассказали, какие повреждения получил центрфорвард сборной Украины

Врачи футбольного клуба "Динамо Киев", за который играет форвард сборной Украины Артем Беседин, обследовали травмированного футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По словам "динамовского" врача Андрея Шморгуна, предварительно, Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно. "На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", — сказал Шморгун.

На данный момент спортсмен находится в Киеве, куда прилетел сегодня утром. Напомним, что во время вчерашнего поединка со сборной Швеции Артем Беседин получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном уже в дополнительное время при ничейном счете 1:1. Но несмотря на грубую игру наших соперников, Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.