Экономика Обнародован прогноз курса доллара до конца недели

2021-07-05 21:40

 

По мнению аналитиков, стоимость американской валюты снизится до 27 грн/долл. Причиной удешевления американской валюты является превышение предложения над спросом.

Эксперт компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что до конца недели стоимость американского доллара опустится до 27 гривен.

Об этом сообщило информационное издание "Обозреватель".

По мнению аналитика, с 5 по 9 июля стоимость основной мировой валюты снизится до психологической отметки в 27 грн/долл. Эксперт отметил, что курс может колебаться от 27,00 до 27,45 в зависимости от региона.

Причиной удешевления американской валюты эксперт назвал превышение предложения над спросом.

Максим Орыщак считает, что гривна подешевеет ближе к концу лета, когда увеличитася закупки энергоресурсов, что повлияет на рынок валюты.

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Казна опустела! Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в два раза 2021-07-02 08:26