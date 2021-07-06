Украина видео Полиция оштрафовала родителей 4-летнего ребенка, который гулял по подоконнику 9-го этажа

2021-07-06 13:24

В Мариуполе очевидцы сняли видео, на котором маленький ребенок "гулял" на подоконнике многоэтажного дома. К месту выехали наряд патрульных полицейских и инспекторы ювенальной превенции Левобережного отдела полиции, сообщает пресс-служба полиции города.

Видео было опубликовано в социальной сети с указанием адреса, подчеркнули правоохранители. Выяснилось, что четырехлетний ребенок находился на подоконнике на девятом этаже.

"Малыш находился под наблюдением 12-летнего брата и бабушки, которые в это время были в другой комнате", - говорится в сообщении полиции.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении одного из родителей ребенка будет составлен административный материал и направлен на рассмотрение в суд.

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