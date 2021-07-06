Спорт УАФ приняла громкое решение по участию сборной Украины в чемпионате мира в Москве

2021-07-06 22:00

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Россию.

Об этом сообщает "Трибуна".

По сведениям источника, такое решение приняли Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ). Турнир пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

Сборная Украины несколько дней назад заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира и завоевала путевку в финальный турнир. При этом вице-президент АПФУ Владислав Ващук ставил перед командой задачу попасть на чемпионат мира в России и пообещал заплатить призовые за достижение поставленной цели.

В отборочном турнире Украина в своем группе обыграла Турцию (7:5), разгромила Казахстан (6:1) и проиграла Португалии (0:1). В 1/4 финала украинцы победили Швейцарию (6:5), а в полуфинале – Португалию (1:0). В финале Украина проиграла Испании со счетом 2:5.