Спорт Сборная Италии на характере победила Испанию и вышли в финал Евро-2020

2021-07-07 11:20

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти (4:2) победила Испанию в первом полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020.

Обе команды играли в открытый футбол, не замыкаясь на защите, и пытаясь первыми открыть счет. Футболисты много двигались, открывались, однако свободных зон все равно было крайне мало. Соперники очень четко держали оборону.

Начало второй половины прошло в обоюдоострых атаках. На опасный удар Бусектса, "синие" ответили точным выстрелом Кьезы. "Фурия роха" вновь держала мяч на чужой половине поля, заставляя соперника много двигаться вхолостую.

Италия совершала много потерь, позволяя оппонентам удачно пользоваться свободными зонами. Футболисты из Испании поджимали, но в итоге пропустили первыми. Увлекшись массированным нападением они упустили Кьезу, тот оказался на острие контратаки и эффектным обводящим ударом сделал счет 1:0. Многократные попытки испанцев исправить ситуацию результата не давали.

Луису Энрике было необходимо срочно что-то менять и он на 80-й минуте выпустил Альваро Морату, который спустя 5 минут стал настоящим джокером в матче. Ляпорт нашел форварда "Атлетико" в свободной зоне по центру поля. Тот отыгрался в стенку с Дани Ольмо и безупречно пробил под левую штангу – 1:1.

Основное и дополнительное время на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1. Судьба путевки решилась в серии послематчевых пенальти, где последний удар у испанцев не забил Альваро Морато.

До этого команды между собой встречались 33 раза. 10 раз побеждали испанцы. В 9 играх успех праздновали игроки из Италии.