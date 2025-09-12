Життя Усіх співробітників митниці чекає атестація - перевірятимуть знання законів, логіку і рівень кваліфікації

2025-09-12 12:29

Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Атестація проводитиметься одноразово згідно з чинним законодавством. Її основна мета - підтвердити кваліфікацію митників та їхню відповідність високим стандартам для ефективної роботи.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів. Спочатку - тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства. Далі - тест на логіку і роботу з інформацією. Завершальним етапом стане співбесіда, де оцінюватиметься професійна компетентність та доброчесність.

Усі етапи, включно з тестами та співбесідами, фіксуватимуться на відео та аудіо. Результати кожного етапу будуть оприлюднені на офіційному сайті Держмитслужби.

Відмова від проходження атестації або її неуспішне завершення стане підставою для припинення державної служби. Це дозволить оновити кадровий склад і усунути недоброчесних співробітників.

Журналісти та представники медіа зможуть бути присутніми на будь-якому етапі атестації. Для цього потрібно пройти акредитацію, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Мінімальна кількість представників ЗМІ на заході - двоє.

Держмитслужба є четвертим за кількістю працівників органом в Україні. Фактична чисельність у липні 2025 року становила 9538 осіб.

