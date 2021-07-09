Мир Кувейт сгорает! Зафиксирована дневная температура +73 градуса, припаркованные на солнце авто сразу плавятся

2021-07-09 13:43

Аномальное потепления накрыло страны Аравийского полуострова, где за последнюю неделю было установлено несколько температурных рекордов. Так, например, в Кувейте всю неделю столбики термометров не падают ниже +50 градусов по Цельсию, при этом зафиксировано, что температура поднималась до немыслимых +73 градусов.

Власти предупредили, что до конца недели сохранится знойная температура и столбики термометров будут держаться на отметке +50 градусов. Отмечается, что аномальное потепление в регионе распространяется с начала июня и, ориентировочно, закончится в первых числах сентября.

Из-за повышения температуры в некоторых крупных городах жители остались без электроэнергии, так как энергетическая система страны не справляется. В

В социальных сетях появился ролик, сделанный жителям Кувейта. На нем видно, как из-за сильной жары плавятся автомобили и другие пластиковые предметы, находящиеся под прямым солнцем.