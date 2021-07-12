Украина В Украине новые правила покупки валюты и золота: что нужно знать

2021-07-12 18:40

 

В Украине упростили покупку иностранной валюты и драгоценных металлов. Новые правила были зарегистрированы еще 30 июня постановлением №62. Теперь совершать подобные инвестиции будет значительно проще.

Об этом сообщило издание "Фокус".

Так, теперь иностранную наличность и драгоценные металлы можно будет приобретать безналичными транзакциями. Таким образом, теперь физические лица не будут в обязательном порядке нести в кассу банка целые пачки гривен, чтобы приобрести иностранную наличность. Доллары, евро и другие банкноты можно будет приобретать как любой другой товар или услугу – с помощью банковской карты. То же самое работает и в обратном направлении.

По словам, заместительницы директора "Ощадбанка" Марины Ревуцкой, "это предоставит клиентам больше удобств" и станет "логическим продолжением политики либерализации".

Помимо иностранной наличности, безналом можно будет также приобретать и драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина.

"Это решение несколько упростит процесс покупки банковских металлов для тех, кто хотел сделать это за счет безналичных средств. В том числе, например, в интернет-магазине, на банковском сайте или в мобильном приложении", — говорит руководитель розничного бизнеса Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Однако при этом он добавляет, что в Украине это новшество не окажет глобального влияния на рынок драгметаллов, так как подобные услуги в нашей стране являются довольно эксклюзивными.

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