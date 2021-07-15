Спорт 3 млн за "золото": в Украине назвали внушительные суммы за медали в Токио

2021-07-15 21:00

Стали известны суммы призовых украинских спортсменов за медали, завоеванные на Олимпиаде в Токио. За "золото" заплатят более 3 млн гривен.

За "серебро" спортсменам заплатят более двух млн гривен. Призовые за "бронзу" составят 1,5 млн.

Размер призовых не изменился со времен летних игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и двух зимних в Сочи в 2014 и в Пхенчхане в 2018 году. Сумма выросла только в гривневом эквиваленте из-за скачка курса валют. Сумму призовых устанавливают в долларах.

На предыдущей летней Олимпиаде в Рио спортсмены сборной Украины завоевали 11 медалей. В Украину они привезли две золотые, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Сумма призовых в общем достигла более миллиона долларов.

Кроме того, Украина вошла в топ-10 государств с крупнейшими наградами. На первом месте в списке оказался Азербайджан. Там чемпионам платят по 510 тысяч долларов. Вторая ступень у Таиланда - 314 тысяч долларов, а третья - в Казахстане, где сумма вознаграждения составляет 250 тысяч долларов.

Впрочем, есть и те страны, где спортсменам вообще не платят за медали. Среди них - Великобритания. Там главной наградой считается само участие в соревнованиях.