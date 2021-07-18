Мир По России пронеслись "комариные смерчи": фото и видео жуткого явления

2021-07-18 14:00

 

В России этим летом наблюдают масштабное нашествие комаров. В июле в Усть-Камчатке засняли настоящий "комариный смерч". Регион заполонили рои из миллионов комаров.

Об этом сообщает местное издание "Камчатка-Информ".

Вокруг Усть-Камчатска находится тундра и множество болот, поэтому комары и мошки для местных жителей нормальное явление. А вот приезжих миллионы насекомых в небе зачастую вгоняют в ужас.

Местные жители говорят, что комариный смерч можно наблюдать от нескольких часов до недели. Причина явления - "брачный сезон" у насекомых: самцы сбиваются в рои в поисках самок. Как известно, комары-самцы не кусаются, поэтому человеческих "жертв" во время нашествия нет.

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Мир

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В Бразилии акула убила мужчину, который по пояс зашел в океан справить нужду 2021-07-16 15:46
фото Быстроходный десантный корабль США Yuma покинул акваторию Черного моря 2021-07-16 15:15