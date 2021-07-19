Мир Ученые нашли объяснение волне природных катаклизмов, которая в этом году накрыла Европу

2021-07-19 13:24

Глобальное потепление уже дает о себе знать, ведь странами Европы покатилась волна страшных катаклизмов. Люди пропадают без вести, а те, которые спаслись, теряют свои родные дома.

Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ, доктор Себастьян Сипел из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе в интервью заявили о причинах таких трагических событий.

При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными, но Андреас Финк предупреждает, что подобное будет случаться довольно часто в будущем. Поскольку, чем теплее будет, тем больше осадков выпадет на Земле. Сильные ливни является прямым следствием изменений в атмосфере.

Согласно новой теории ученых, не последнюю роль в природных катаклизмах играют воздушные потоки. Они должны перемещать районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, чтобы те быстро заменяли друг друга. Например, западный ветер, который дует на высоте около 9 км вокруг Северного полюса, за последние годы потерял свою силу. Это повлекло за собой изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха. Поэтому если циклоны и антициклоны на долгое время задержатся над регионом, то там возникнут долговременные осадки со страшными наводнениями или будет стоять невыносимая жара с лесными пожарами.

Также влияют на катастрофы и сила приливов и отливов. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 10 лет приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за изменения оси вращения Луны. Несмотря на то, что такое происходит каждые 18 лет, именно в 2030-х годах уровень мирового океана может подняться так, что это влияние будет очень опасным.