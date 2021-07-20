Мир Китай тайно испытал многоразовый космический корабль

2021-07-20 14:23

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила об успешном тестировании принципиально нового космического корабля. О полете стало известно лишь спустя несколько дней после запуска.

Запуск суборбитального корабля осуществлялся на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань, а приземлился он на территории аэродрома Внутренней Монголии.

Китай не спешит предоставлять никаких сведений относительно тестирования, или же делиться характеристиками конструкции. Также неизвестна ни продолжительность полета корабля, ни высота которой ему удалось достичь. Известно лишь то, что корабль взлетел вертикально, а приземлился, как и обычные самолеты - горизонтально.

Пресс-служба китайской аэрокосмической научно-технической корпорации отмечает, что испытания коробля были важным шагом, чтобы превратить страну из "обычной космической державы" в "великую космическую державу"

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