Украина Украинцев предупредили о новой схеме банковского мошенничества - чем заманивают граждан

2021-07-22 10:03

Служба безопасности ПриватБанка обнаружила и предупредила украинцев о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт и незаконно использует логотип и айдентику банка.

По данным специалистов по кибербезопасности, этот сайт на 100% мошеннический, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

Отмечается, что аферисты заманивают граждан предложением высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства. О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи в проекте: после того, как человек заполнит форму, оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента.