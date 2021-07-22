Спорт Game over в Токио: впервые в истории страна отказалась выступать на Олимпиаде из-за дороговизны

2021-07-22 15:21

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу направил официальное письмо в Олимпийский комитет о том, что страна не сможет выступить на Играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Он объяснил данное решение тем, что в Токио обострилась ситуация с коронавирусом, сообщает Africaguinee,

"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", - указано в письма Соу.

Однако, по информации источника, который близок к правительству, сообщается, что Гвинея отказалась от участия на Олимпиаде из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.

Напомним, за Гвинею на Олимпиаде должны были выступить: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба - плавание) и Аиссата Деэн Конте (бег на 100 метров).