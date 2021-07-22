Мир Психопатка два года жестоко пытала 7-летнюю девочку, изгоняя из нее демонов

2021-07-22 14:42

В Папуа-Новой Гвинее родственница два года пытала 7-летнюю девочку, подозревая ее в колдовстве.

Это уже второй известный случай применения пыток из-за подозрений в колдовстве. У девочки были многочисленные переломы рук, ног и других частей тела, пишет The National.

«У нее были ножевые ранения по всему телу, ожоги губ и половых органов», — рассказал представитель одного из местных фондов, который помог забрать ребенка. Девочку передали медикам, а родственницу могут арестовать.

После реабилитации девочку перевезут в безопасное место с другим членом семьи.