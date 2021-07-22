Коронавирус Штамм «Дельта»: стало известно, усилят ли карантин в Киеве

2021-07-22 19:20

 

В Киеве не будут усиливать карантинные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

 По его словам дополнительные карантинные меры вводить не будут. Однако столица готовиться к третьей волне COVID-19.

«Сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц», - сказал он.

Напомним, что в Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма «Дельта».

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве выявили новые случаи штамма Дельта: врачи призвали срочно вакцинироваться, чтобы не умереть

2021-07-22 20:40

В России выявили еще один штамм коронавируса

2021-07-22 18:40

Уже три области Украины не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

2021-07-22 15:04

В Киеве впервые выявили случаи коронавируса более агрессивного штамма Дельта

2021-07-22 12:23

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве выявили новые случаи штамма Дельта: врачи призвали срочно вакцинироваться, чтобы не умереть

2021-07-22 20:40

Штамм «Дельта»: стало известно, усилят ли карантин в Киеве

2021-07-22 19:20

В России выявили еще один штамм коронавируса

2021-07-22 18:40

Уже три области Украины не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

2021-07-22 15:04
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Киеве выявили новые случаи штамма Дельта: врачи призвали срочно вакцинироваться, чтобы не умереть 2021-07-22 20:40
Штамм «Дельта»: стало известно, усилят ли карантин в Киеве 2021-07-22 19:20
В России выявили еще один штамм коронавируса 2021-07-22 18:40
Уже три области Украины не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина 2021-07-22 15:04