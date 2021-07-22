Коронавирус Штамм «Дельта»: стало известно, усилят ли карантин в Киеве

2021-07-22 19:20

В Киеве не будут усиливать карантинные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам дополнительные карантинные меры вводить не будут. Однако столица готовиться к третьей волне COVID-19.

«Сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц», - сказал он.

Напомним, что в Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма «Дельта».