Штамм «Дельта»: стало известно, усилят ли карантин в Киеве

В Киеве не будут усиливать карантинные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».
Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам дополнительные карантинные меры вводить не будут. Однако столица готовиться к третьей волне COVID-19.
«Сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц», - сказал он.
Напомним, что в Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма «Дельта».