Экономика В Нафтогазе пояснили, какие меры приняли из-за сделки по Северному потоку-2

2021-07-23 09:23

НАК Нафтогаз Украины надеется на сотрудничество с европейскими компаниями по использованию мощностей газотранспортной системы Украины.

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", - сообщил глава компании Юрий Витренко на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

По его словам, на фоне соглашения США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время глава Нафтогаза подчеркнул, что компания по-прежнему является сторонником запрета на работу Севпотока-2 и будет добиваться этого.

Напомним, накануне российский монополист Газпром заявил о готовности транспортировать газ через Украину после 2024 года и "даже увеличить объемы транзита".