Коронавирус В Украине остановлен новый рекорд по вакцинации от коронавируса

2021-07-23 11:39

За прошедшие сутки в Украине провели 139 441 прививку от коронавируса COVID-19. Это второй подряд рекорд с начала вакционной кампании.

Как сообщает МОЗ, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца. Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.

С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек.

Сколько сделано прививок за сутки в областях Украины: