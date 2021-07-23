Коронавирус В Украине остановлен новый рекорд по вакцинации от коронавируса

2021-07-23 11:39

За прошедшие сутки в Украине провели 139 441 прививку от коронавируса COVID-19. Это второй подряд рекорд с начала вакционной кампании.

Как сообщает МОЗ, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца. Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.

С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек.

Сколько сделано прививок за сутки в областях Украины:

  • Винницкая обл - 2807
  • Волынская обл - 1009
  • Днепропетровская обл - 3906
  • Донецкая обл - 1603
  • Житомирская обл - 2928
  • Закарпатская обл - 2167
  • Запорожская обл - 2833
  • Ивано-Франковская обл - 914
  • Киев - 14800
  • Киевская обл - 5330
  • Кировоградская обл - 1002
  • Луганская обл - 690
  • Львовская обл - 3766
  • Николаевская обл - 2873
  • Одесская обл - 4009
  • Полтавская обл - 5310
  • Ровенская обл - 1063
  • Сумская обл - 2270
  • Тернопольская обл - 736
  • Харьковская обл - 4355
  • Херсонская обл - 1478
  • Хмельницкая обл - 2230
  • Черкасская обл - 4447
  • Черновицкая обл - 2019
  • Черниговская обл - 2624
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