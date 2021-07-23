Фото-видео видео Во время поездки на американских горках в ребенка на скорости 120 км/ч врезалась чайка

2021-07-23 21:36

Поход в парк аттракционов Moreyʼs Pier в Нью-Джерси закончился для 13-летней Кили Холман и ее подруги Джорджии Рид невероятным происшествием, сообщает Fox News. От серьезных травм из-за столкновения с птицей подростка спасла только система защиты, призванная удерживать катающихся от падения.

Во время катания на аттракционе SpringShot в подростка на скорости 75 миль в час (примерно 120 км) врезалась черноголовая чайка. Это произошло в тот момент, когда механизм на резко поднимал девочек вверх.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения, и запись буквально стала вирусной. Как видно на кадрах, от более серьезных последствий лицо Холман уберегла только защитная конструкция, которая удерживает катающихся от падения. Если бы она была тоньше, не исключено, что птица серьезно бы повредила ей лицо.

Осознав, что произошло, ошеломленная Кили запаниковала, когда схватила птицу и отбросила ее от себя. По информации СМИ, птица выжила, правда, лишилась нескольких перьев.

Самое интересное, что подруга Кили, которая, кстати в тот день была именинницей, даже не поняла сразу, что произошло. Обо всем она узнала уже после того, как оказалась на земле.

 

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Фото-видео

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