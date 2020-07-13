Курьезы видео Ляшко и Тимошенко запилили перевернутый видосик из машины

2020-07-13 11:15 144
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После встречи с избирателями в городе Ичня Черниговской области лидер Радикальной партии Олег Ляшко, находясь за рулем автомобиля, поблагодарил главу партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко за поддержку на выборах, часть трансляции велась вниз головой. 

По его словам, они с лидером "Батьківщини" объединились, чтобы "остановить развал страны".

На второй минуте записи Ляшко задал Тимошенко вопрос о ее впечатлениях от поездки и передал ей телефон, чтобы лучше было видно коллегу.

Примерно минуту запись велась вверх тормашками. Тимошенко за это время успела рассказать, что жители Ични крайне недовольны медреформой Супрун-Порошенко. При этом часть экрана и вовсе была закрыта.

Помощники Тимошенко и Ляшко подсказали, что трансляция ведется в перевернутом режиме, и запись отладили.

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