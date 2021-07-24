Спорт Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

2021-07-24 11:00

 

В Киеве сегодня могут ограничивать работу нескольких станций метро из-за проведения футбольного матча. Станции будут закрывать на вход.

Об этом сообщили пресс-служб "Киевского метрополитена".

Поединок между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) состоится завтра в 19:30.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.

subscriber subscriber

Еще по теме

Безвиз возвращается. В какие страны ЕС уже могут ехать украинцы этим летом

2021-07-22 22:00

Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать

2021-07-21 17:40

Субсидии и другие соцвыплаты могут отобрать, в Минсоцполитики сообщили о проверках: что ждет украинцев

2021-07-20 22:00

фото В Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист

2021-07-20 09:21

Еще новости в разделе "Спорт"

Беринчик - Лобов: прогноз букмекеров на бой

2021-07-24 14:00

Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

2021-07-24 11:00

На Олимпиаде в Токио побит рекорд, установленный украинской спортсменкой еще в 1996 году

2021-07-23 09:41

Game over в Токио: впервые в истории страна отказалась выступать на Олимпиаде из-за дороговизны

2021-07-22 15:21
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Беринчик - Лобов: прогноз букмекеров на бой 2021-07-24 14:00
Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола 2021-07-24 11:00
На Олимпиаде в Токио побит рекорд, установленный украинской спортсменкой еще в 1996 году 2021-07-23 09:41
Game over в Токио: впервые в истории страна отказалась выступать на Олимпиаде из-за дороговизны 2021-07-22 15:21