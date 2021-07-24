Спорт Беринчик - Лобов: прогноз букмекеров на бой

2021-07-24 14:00

24 июля состоится бой на голых кулаках между украинцем Денисом Беринчиком и ирландцем Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот". Поединок пройдет в Киеве во "Дворце спорта".

Фаворитом поединка по версии букмекеров является украинец. На победу Беринчика предлагается коэффициент 1,60. На успех Лобова можно поставить с коэффициентом 2,25.

34-летний Лобов родился в России, но в 14 лет переехал в Аргентину, а через два года перебрался в Ирландию, под флагом которой выступает. В UFC Лобов выступал с 2015 по 2019 годы, являлся спарринг-партнером знаменитого бойца Конора Макгрегора. Всего в смешанных единоборствах он провел 29 боев, одержал 13 побед при 15 поражениях и одной ничьей.

33-летний Беринчик является интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (Всемирная боксерская организация). За свою карьеру на профессиональном ринге украинец провел 15 боев и одержал 15 побед.