Украина Названы самые распространенные и опасные причины ДТП в Украине

2021-07-25 15:00

 

По данным Национальной полиции с января по июнь 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на почти 20% по сравнению с прошлым годом - 86 459 аварий. Названы самые распространенные причины ДТП.

Об этом пишет AUTO.RIA.

Так, по информации Нацполиции, наиболее распространенная причина аварий - нарушение правил маневрирования - 35 947 случаев. Также в такой список вошли:

 
  • Нарушение безопасной скорости - 20 414 случаев;
  • Несоблюдение дистанции - 14 675;
  • Нарушение правил проезда перекрестков - 5 529;
  • Управление транспортом в состоянии опьянения - 2 346.

Также происшествия возникают и из-за неудовлетворительного состояния дорог - 481 инцидент. Летом появилась еще одна причина ДТП - 93 случая из-за переутомления и сон за рулем, из них - 53 водителя получили травмы и 6 погибли.

Кроме того, по данным Нацполиции, в аварии с пострадавшими попали по следующим причинам:

  • Превышение безопасной скорости - 5 058 пострадавших, 615 погибло;
  • Нарушение правил маневрирования - 2 581 пострадавший, 167 погибло;
  • Нарушение правил проезда перекрестков - 1 195 пострадавших, 42 погибло;
  • Нарушение правил проезда пешеходных переходов - 757 пострадавших, 53 погибло;
  • Несоблюдение дистанции - 709 пострадавших, 27 погибли;
  • Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - 496 пострадавших, 49 погибло;
  • Выезд на полосу встречного движения - 467 пострадавших, 82 погибло;
  • Превышение установленной скорости - 290 пострадавших, 63 погибло;
  • Переход дороги в неустановленном месте - 287 пострадавших, 81 погибло;
  • Невыполнение сигнала регулирования - 197 пострадавших, 4 погибли;
  • Внезапный выход на проезжую часть - 149 пострадавших, 50 погибло;
  • Нарушение правил обгона - 147 пострадавших, 14 погибло.
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