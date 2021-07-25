Украина Названы самые распространенные и опасные причины ДТП в Украине

2021-07-25 15:00

По данным Национальной полиции с января по июнь 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на почти 20% по сравнению с прошлым годом - 86 459 аварий. Названы самые распространенные причины ДТП.

Об этом пишет AUTO.RIA.



Так, по информации Нацполиции, наиболее распространенная причина аварий - нарушение правил маневрирования - 35 947 случаев. Также в такой список вошли:

Нарушение безопасной скорости - 20 414 случаев;

Несоблюдение дистанции - 14 675;

Нарушение правил проезда перекрестков - 5 529;

Управление транспортом в состоянии опьянения - 2 346.

Также происшествия возникают и из-за неудовлетворительного состояния дорог - 481 инцидент. Летом появилась еще одна причина ДТП - 93 случая из-за переутомления и сон за рулем, из них - 53 водителя получили травмы и 6 погибли.

Кроме того, по данным Нацполиции, в аварии с пострадавшими попали по следующим причинам: