Мир Новая война за Карабах? На границе Армении и Азербайджана зафиксированы боевые действия

2021-07-28 11:01

В ночь на среду, 28 июля, на границе Армении и Азербайджана произошли бои, обе стороны понесли потери. По версии армянской стороны, бои начались из-за провокации азербайджанских военных, трое армянских военных погибли. Баку заявляет, что огонь открыли армянские военные, в результате чего были ранены двое военнослужащих Азербайджана.

"По состоянию на 07:00 локальные бои продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери. Данные проверяются", - сообщили в Минобороны Армении.

Позже стало известно, что Азербайджан принял предложение России о прекращении огня на границе с Арменией.

"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В то же время, по данным оборонного ведомства, армянская сторона продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана с использованием танков и минометов.

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