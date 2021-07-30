Спорт Единственная украинская боксерша в Токио уступила действующей чемпионке мира

2021-07-30 16:31

Украинка Анна Лысенко, выступающая в категории до 69 кг, завершила свои выступления в боксерском турнире летних Олимпийских игр 2020 года.

В четвертьфинале наша единственная представительница в Токио в женском боксе уступила действующей чемпионке мира, первой сеяной Бусеназ Сюрменели из Турции.

Лысенко работала вторым номером, тогда как Сюрменели шла вперед и навязывала силовую манеру. Успешны на ринге были обе, но Бусеназ пробивала более плотно.

В итоге судьи единогласно отдали победу Сюрменели - 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

Стоит отметить, что последний раунд один из арбитров отдал в пользу Сюрменели со счетом 10:8, тогда как сидящий рядом с ним рефери увидел победу Лысенко в этом раунде.