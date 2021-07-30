Украина В зоопарке Полтавской области пантера напала на ветеринара, мужчина сильно пострадал

2021-07-30 12:23

В Ковалевке Полтавской области в зоопарке пантера напала на ветеринара, сообщает местное издание Kolo.News.

Очевидцы говорят, что пантера напала на ветеринара сзади и схватила за голову. В зоопарке инцидент пока не комментируют.

"Сейчас мужчина в больнице, его оперируют. Пока о состоянии пострадавшего говорить рано", - заявили в полиции региона.

На данный момент мужчина пришел в себя в больнице. Пострадавший - 33-летний житель Полтавы.

"Услышали ужасный крик. Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову. Как-то таки людям удалось отбить мужчину у хищника", - заявила одна из свидетельниц происшествия.