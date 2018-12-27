Мир видео Передоз Миллера, суицид Avicii и Черная пантера - составлен ТОП запросов Google за год

2018-12-28 13:44 81

Google назвал самые популярные запросы года. В рейтинге лидировал Чемпионат мира по футболу. 

На втором месте оказался шведский диджей Авичи (Avicii), совершивший суицид в апреле 2018 года. К наиболее известным синглам диджея относятся My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

На третьей позиции идет репер и музыкальный продюсер из США Мак Миллер. В сентябре 2018 года он скончался от передозировки наркотиками.

Четвертую позицию занял создатель комиксов Marvel Стэн Ли, который создал вселенную супергероев. Он скончался несколько месяцев назад в возрасте 95 лет.

Замкнул первую пятерку фильм Черная пантера, в роли супергероя в котором впервые в истории снялся выходец из Африки.

Также среди популярнейших запросов оказались герцогиня Сассекская Меган Маркл, один из самых известных шеф-поваров и ведущих Энтони Бурден (умерший в 2018 году), убитый рэпер XXXTentacion, физик-теоретик Стивен Хокинг, а также модель и предприниматель Кейт Спейд. Последние также умерли в этом году.

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