Передоз Миллера, суицид Avicii и Черная пантера - составлен ТОП запросов Google за год

Google назвал самые популярные запросы года. В рейтинге лидировал Чемпионат мира по футболу.

На втором месте оказался шведский диджей Авичи (Avicii), совершивший суицид в апреле 2018 года. К наиболее известным синглам диджея относятся My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

На третьей позиции идет репер и музыкальный продюсер из США Мак Миллер. В сентябре 2018 года он скончался от передозировки наркотиками.

Четвертую позицию занял создатель комиксов Marvel Стэн Ли, который создал вселенную супергероев. Он скончался несколько месяцев назад в возрасте 95 лет.

Замкнул первую пятерку фильм Черная пантера, в роли супергероя в котором впервые в истории снялся выходец из Африки.

Также среди популярнейших запросов оказались герцогиня Сассекская Меган Маркл, один из самых известных шеф-поваров и ведущих Энтони Бурден (умерший в 2018 году), убитый рэпер XXXTentacion, физик-теоретик Стивен Хокинг, а также модель и предприниматель Кейт Спейд. Последние также умерли в этом году.