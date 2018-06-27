Курьезы фото Сверхлюди из культовых фильмов студии Marvel объявят каминг-аут

2018-06-29 22:12 189

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в будущих картинах появятся супергерои с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом продюсер уточнил, что некоторые из уже известных сверхлюдей совершат каминг-аут. Кроме того, появятся новые супергерои, которые изначально предстанут в образах представителей ЛГБТ.

Ранее звезда фильма "Тор: Рагнарек" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня в этой картине – квир.

"Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая радость — играть ее!" – написала актриса в социальной сети.

Также артистка добавила, что для этого фильма была снята сцена, в которой показывается, как женщина покидает спальню Валькирии. Однако она была вырезана из финального монтажа картины. При этом Тесса отметила, что это были далеко не единственные намеки на сексуальную ориентацию ее героини.

Кроме того, проявление однополых отношений фигурировало и в "Черной пантере". Актриса Флоренс Касумба, сыгравшая в блокбастере Айо, отметила, что в одной из сцен ее героиня флиртовала с героиней Окойе, которую сыграла Данай Джекесай Гурира. Но этот эпизод также не попал в окончательную версию.

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