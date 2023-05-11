ВОЙНА В Украине Крупнейший немецкий концерн по производству оружия планирует производить в Украине танки

2023-05-11 08:26

Крупнейший немецкий концерн по производству оружия Rheinmetall планирует производить в Украине танки, ПВО, зенитные системы и боеприпасы. Об этом сообщает сайт компании.

"Совершаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Планируют организовать совместные предприятия по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам.

"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал гендиректор компании, отметив, что инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства.

В качестве конкретного примера Паппергер привел уже известный план строительства боевых танков типа Panther в Украине.

"Подобно тому, как боевая машина пехоты Lynx строится на заводе в Венгрии, наш недавно разработанный основной боевой танк Panther может сойти с конвейера на украинском заводе на базе сравнительной модели", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Rheinmetall, в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины будет очень высоким.