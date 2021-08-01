Украина Медосмотр в украинских школах: когда и каких врачей надо пройти

2021-08-01 11:00

 

Перед началом учебного года школьники должны пройти профилактический медосмотр и предоставить справку (форма №086-1 / о) и карту профилактических прививок (справка формы № 063 / у).

Каких врачей надо пройти детям каждого возраста.

Перед 1 классом

  • детский хирург;
  • детский ортопед-травматолог;
  • детский офтальмолог;
  • стоматолог;
  • другие специалисты по показаниям;
  • анализ крови на гемоглобин;
  • другие анализы по показаниям.

7-10 лет

  • обязательный осмотр у педиатра раз в год;
  • других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.

11 лет

  • педиатр;
  • детский хирург;
  • детский ортопед-травматолог;
  • детский офтальмолог;
  • стоматолог;
  • другие специалисты по показаниям;
  • анализ крови на гемоглобин;
  • анализ крови на сахар у детей из групп риска по сахарному диабету;
  • другие анализы по показаниям.

12 -13 лет

  • обязательный осмотр у педиатра раз в год;
  • других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.

14 -15 лет

  • педиатр;
  • стоматолог;
  • гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям);
  • детский хирург;
  • эндокринолог детский;
  • психолог (по показаниям);
  • флюорография;
  • анализ крови на гемоглобин;
  • другие по показаниям.

16 - 17 лет

  • педиатр, семейный врач или терапевт;
  • стоматолог;
  • гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям);
  • флюорография.
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