Медосмотр в украинских школах: когда и каких врачей надо пройти
2021-08-01 11:00
Перед началом учебного года школьники должны пройти профилактический медосмотр и предоставить справку (форма №086-1 / о) и карту профилактических прививок (справка формы № 063 / у).
Каких врачей надо пройти детям каждого возраста.
Перед 1 классом
- детский хирург;
- детский ортопед-травматолог;
- детский офтальмолог;
- стоматолог;
- другие специалисты по показаниям;
- анализ крови на гемоглобин;
- другие анализы по показаниям.
7-10 лет
- обязательный осмотр у педиатра раз в год;
- других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.
11 лет
- педиатр;
- детский хирург;
- детский ортопед-травматолог;
- детский офтальмолог;
- стоматолог;
- другие специалисты по показаниям;
- анализ крови на гемоглобин;
- анализ крови на сахар у детей из групп риска по сахарному диабету;
- другие анализы по показаниям.
12 -13 лет
- обязательный осмотр у педиатра раз в год;
- других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.
14 -15 лет
- педиатр;
- стоматолог;
- гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям);
- детский хирург;
- эндокринолог детский;
- психолог (по показаниям);
- флюорография;
- анализ крови на гемоглобин;
- другие по показаниям.
16 - 17 лет
- педиатр, семейный врач или терапевт;
- стоматолог;
- гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям);
- флюорография.