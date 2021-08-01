Украина Медосмотр в украинских школах: когда и каких врачей надо пройти

2021-08-01 11:00

Перед началом учебного года школьники должны пройти профилактический медосмотр и предоставить справку (форма №086-1 / о) и карту профилактических прививок (справка формы № 063 / у).

Каких врачей надо пройти детям каждого возраста.

Перед 1 классом

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин;

другие анализы по показаниям.

7-10 лет

обязательный осмотр у педиатра раз в год;

других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.

11 лет

педиатр;

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин;

анализ крови на сахар у детей из групп риска по сахарному диабету;

другие анализы по показаниям.

12 -13 лет

обязательный осмотр у педиатра раз в год;

других узких специалистов и дополнительные исследования - по показаниям.

14 -15 лет

педиатр;

стоматолог;

гинеколог детского и подросткового возраста (по показаниям);

детский хирург;

эндокринолог детский;

психолог (по показаниям);

флюорография;

анализ крови на гемоглобин;

другие по показаниям.

16 - 17 лет