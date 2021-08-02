Коронавирус Украинцев предупредили о возможном "кризисе госпитализаций" осенью: что это значит

2021-08-02 21:20

 

В Украине сегодня присутствует большая проблема разъяснительной работы по вакцинации от коронавируса среди критических групп населения. Кроме того, осенью нас может ждать "кризис госпитализаций".

Такое мнение высказала экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя темпы и результаты вакцинации в Украине на канале LIVE.

"Когда мы говорим об экстренной вакцинации, мы должны понимать, куда направить внимание в первую очередь. Сегодня у нас спущены в регионы определенные нормативы по вакцинации, которые накручиваются туристическими прививками - теми, кто хочет вакцинироваться, чтобы уехать на отдых. Нет требований, сколько должно быть из этого количества планового вакцинированного населения пожилых людей, критических групп населения. Нет правильного расставленных приоритетов", - сказала в эфире экс-глава Минздрава.

По ее мнению, именно такой подход может привести к кризису госпитализаций осенью.

"На сегодняшний день в Израиле и США, где люди давно начали вакцинацию, есть определенный срез заболеваемости, но более чем в 99% это легкая форма течения болезни. У нас растет вакцинация, но не за счет тех, кого нужно прививать в первую очередь. Поэтому мы осенью увидим ужасную картину, когда мы будем наравне с другими странами по количеству больных, но по уровню госпитализации ситуация у нас будет гораздо хуже", - отметила Скалецкая

Также она спрогнозировала, каких следующих шагов можно ждать от Минздрава.

"Массовая обязательность вакцинации должна быть последним шагом власти, но для определенных профессий, для выполнения определенной работы у нас допускается установление дополнительных профилактических прививок в случае необходимости для пресечения распространения инфекционных заболеваний. Поэтому такого решения от главного санитарного врача и от Минздрава мы можем ожидать в ближайшее время", - резюмировала эксперт.

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