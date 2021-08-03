Украина В Киеве пройдет большой концерт в честь 30-летия независимости Украины: список артистов

2021-08-03 21:40

 

Украина 24 августа, начиная с далекого 1991, ежегодно празднует День независимости. Этот год не стал исключением и в честь 30-го юбилея страны на НСК "Олимпийский" пройдет грандиозный концерт, в котором примут участие многие отечественные исполнители. 

Согласно обнародованным на сайте мероприятия данным, зрителям обещают масштабное шоу с участием множества танцоров, прекрасной хореографии, светошоу, дрон-шоу и прочее. 

Список артистов, которые выступят на праздничном концерте: 

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • Вопли Видоплясова
  • Братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Эльзы
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Потап
  • София Ротару
  • Руслана
  • СКАЙ
  • Скрябин
  • Кристина Соловий
  • ТНМК
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • GO_A
  • JAMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль им. П.Вирского  

Стоимость билетов стартует от 200 гривен. Максимальная цена - 2500 гривен.

К слову, на концерте планировалось выступление группы группа Green Grey со своим легендарным хитом "Под дождем", однко коллектив исключили из списка из-за некорректного высказывания участника группы о языковом законе и из-за неуважения к украинскому народу.

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