Украина В Киеве пройдет большой концерт в честь 30-летия независимости Украины: список артистов

2021-08-03 21:40

Украина 24 августа, начиная с далекого 1991, ежегодно празднует День независимости. Этот год не стал исключением и в честь 30-го юбилея страны на НСК "Олимпийский" пройдет грандиозный концерт, в котором примут участие многие отечественные исполнители.

Согласно обнародованным на сайте мероприятия данным, зрителям обещают масштабное шоу с участием множества танцоров, прекрасной хореографии, светошоу, дрон-шоу и прочее.

Список артистов, которые выступят на праздничном концерте:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Вопли Видоплясова

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Эльзы

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Потап

София Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябин

Кристина Соловий

ТНМК

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

GO_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

Стоимость билетов стартует от 200 гривен. Максимальная цена - 2500 гривен.

К слову, на концерте планировалось выступление группы группа Green Grey со своим легендарным хитом "Под дождем", однко коллектив исключили из списка из-за некорректного высказывания участника группы о языковом законе и из-за неуважения к украинскому народу.