В Киеве пройдет большой концерт в честь 30-летия независимости Украины: список артистов

Украина 24 августа, начиная с далекого 1991, ежегодно празднует День независимости. Этот год не стал исключением и в честь 30-го юбилея страны на НСК "Олимпийский" пройдет грандиозный концерт, в котором примут участие многие отечественные исполнители.
Согласно обнародованным на сайте мероприятия данным, зрителям обещают масштабное шоу с участием множества танцоров, прекрасной хореографии, светошоу, дрон-шоу и прочее.
Список артистов, которые выступят на праздничном концерте:
Стоимость билетов стартует от 200 гривен. Максимальная цена - 2500 гривен.
К слову, на концерте планировалось выступление группы группа Green Grey со своим легендарным хитом "Под дождем", однко коллектив исключили из списка из-за некорректного высказывания участника группы о языковом законе и из-за неуважения к украинскому народу.