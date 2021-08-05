Украина Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу 5 августа - что и как изменится

2021-08-05 14:00

Заместитель главы Херсонского пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов очертил изменения в правила в пересечении административной границы Херсонской области из Крыма, которые начнут действовать уже 5 августа.

Согласно новым правилам, украинцы, которые будут ехать в материковую часть Украины из Крыма должны пройти 10-дневную изоляцию и подтвердить это в приложении «Вдома».

Есть и категории лиц, которые могут не придерживаться требования об самоизоляции. В их число входят:

  • Лица, не достигшие 18-летнего возраста;
  • участники внешнего независимого тестирования;
  • лица, которые намерены поступать в учебные заведения, расположенных на материковой части Украины;
  • студенты, которые уже проходят обучение на материковой части Украины;
  • один человек, который сопровождает студента или абитуриента на материковую часть Украины (родители, опекуны, усыновители)
  • граждане, которые хотят пройти вакцинацию на материковой части Украины. Для этого им необходимо иметь приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Этот идентификатор они предоставляют пограничникам на административной границе;
  • граждане, имеющие документы о прохождении полного курса вакцинации, а также граждане, имеющие документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19, включенной в перечень разрешенных ВОЗ. «Спутник-V» к таким вакцинам не принадлежит.

В погранслужбе напомнили, что пограничники могут отказать в праве на въезд иностранцам, которые откажутся пройти самоизоляцию.

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