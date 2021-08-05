Украина Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу 5 августа - что и как изменится

2021-08-05 14:00

Заместитель главы Херсонского пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов очертил изменения в правила в пересечении административной границы Херсонской области из Крыма, которые начнут действовать уже 5 августа.

Согласно новым правилам, украинцы, которые будут ехать в материковую часть Украины из Крыма должны пройти 10-дневную изоляцию и подтвердить это в приложении «Вдома».

Есть и категории лиц, которые могут не придерживаться требования об самоизоляции. В их число входят:

Лица, не достигшие 18-летнего возраста;

участники внешнего независимого тестирования;

лица, которые намерены поступать в учебные заведения, расположенных на материковой части Украины;

студенты, которые уже проходят обучение на материковой части Украины;

один человек, который сопровождает студента или абитуриента на материковую часть Украины (родители, опекуны, усыновители)

граждане, которые хотят пройти вакцинацию на материковой части Украины. Для этого им необходимо иметь приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Этот идентификатор они предоставляют пограничникам на административной границе;

граждане, имеющие документы о прохождении полного курса вакцинации, а также граждане, имеющие документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19, включенной в перечень разрешенных ВОЗ. «Спутник-V» к таким вакцинам не принадлежит.

В погранслужбе напомнили, что пограничники могут отказать в праве на въезд иностранцам, которые откажутся пройти самоизоляцию.