Мир Горячий курорт: Грецию накрыла адская жара, температура поднялась до +47°С

2021-08-05 09:02

На севере Греции в городе Лангадас Национальная обсерватория Афин зафиксировала самую высокую температуру в стране. Она достигла +47,1 градуса по Цельсию, сообщает Ekathimerini.

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

За ними - Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 до +45,9 по Цельсию.

В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

По прогнозам метеорологов, в дальнейшем также будет держаться высокая температура более 40°С.

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