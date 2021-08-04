Украина фото + видео Захватившего с гранатой здание Кабмина героя войны на Донбассе уговорили сдаться

2021-08-04 12:04

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина, задержан. Об этом сообщил пресс-секретарь КГГА.

Сообщается, что его уговорили сдаться. Он извинился перед полицейскими. По данным СМИ, граната оказалась боевая.

Из-за инцидента правоохранители перекрыли движение на улицах вблизи Кабмина.

"Патрульные перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением специальной полицейской операции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях и появилась информация, что он был награждён президентом орденом «За мужество» 3 степени в 2015 году.

Как проходили переговоры:

 

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