Украина фото + видео Задержать героя АТО с гранатой в здании Кабмина помог его знакомый волонтер и депутат

2021-08-04 13:24

Задержать мужчину с гранатой в здании Кабмина помог его знакомый, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк.

Он же подтвердил, что задержанный принимал участие в боевых действиях.

"Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, и учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло такое, что он нарушил закон", - сказал Олексюк о мотивах поступка.

Он отметил, что задержанный трудоустроен, но имеет финансовые трудности.

"Ну если у человека за спиной нет какого-то блага, я имею в виду жилья или еще чего-то... Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, он работает на станции технического обслуживания… Он службу закончил уже несколько лет назад", - рассказал депутат.

Также известно, что задержанный периодически обращался к волонтерам за психологической, моральной и изредка материальной помощью.