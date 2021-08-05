Спорт Во время награждения на Олимпиаде в Токио украинских спортсменок перепутали с россиянками

2021-08-05 11:39

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако на церемонии награждения диктор ошибся и представил их как спортсменок Олимпийского комитета России. 

Украинки набрали 189,4620 балла, взяв бронзовые медали. Во время церемонии награждения диктор объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей Russian Olympic Committee.

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились", - сказала Колесниченко.

Марте Фединой 19 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы (2018, 2020) и призером чемпионата мира (2019). Анастасии Савчук 25 лет, в ее активе четыре победы на чемпионате Европы (2014, 2016 и 2021), она является призером чемпионатов мира (2013, 2019).

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