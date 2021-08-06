Украина Елена Зеленская в августе хочет провести в Киеве саммит первых леди - кого пригласят

2021-08-06 16:31

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала подробности о запланированном на август саммите первых леди. 

"Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся", - рассказала Зеленская в интервью журналу Фокус.

По ее словам, "инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги, первые леди, и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантин в мире постоянно меняется. Часть гостей будут физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут - Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций".

"Актуальная тема во всем мире - постковидная реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы - здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях", - подытожила Зеленская.

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