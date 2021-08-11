Мир Ученые раскрыли причину аномальной жары и пожаров на курортах - когда ждать нового экстрима от погоды

2021-08-11 08:14

Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее. При этом, возможностей избежать катастрофических последствий уменьшается, говорится в отчете ученых.

Так, средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. А этом значит, что в любом случае планета в среднем нагреется на 1,5 градуса уже к 2040 году. Но если выбросы углерода не сократятся в ближайшее время, то порог в 1,5 градуса будет преодолен намного раньше.

При такой температуре климат будет сопровождаться тепловыми волнами, более интенсивными штормами, засухами, наводнениями и пожарам, которые уже охватили Западную Европу и США.

Планета будет изменена до неузнаваемости: вероятны обвалы ледников и более крупные пожары.

А проблема, по словам экспертов, в том, что поглотители выброшенного человечеством СО2, которыми являются леса, океаны и почва, перенасыщены и не в силе функционировать в необходимом режиме дальше.

Кроме этого, деятельность человека способствует нагреванию планеты, тем самым повышая вероятность возникновения экстремальных погодных явлений.

Также атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция – система течений, которая переносит тепло из тропиков в северное полушарие существенно замедлена, а если она остановится полностью, то европейские зимы станут суровее, а уровень воды в Северной Атлантике существенно поднимется. Мировой океан с 1900 года поднялся примерно на 20 см. До 2300 года он может подняться почти до двух метров. А из-за таяния ледниковых щитов уровень океана может подняться до двух метров уже к 2100 году.

На заявление экспертов уже отреагировали в ООН. По словам генсека Антониу Гутерриша, это - "красным кодом для человечества". Он также отметил, что порог в 1,5 градуса "опасно близок".