Украина В рейтинге популярности специальностей в вузах лидируют медицина и компьютерная инженерия

2021-08-11 13:43

На бюджетную форму обучения в этом году по госзаказу зачислено более 60 тысяч абитуриентов. 

"Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тысяч 698 человек, на младшего бакалавра — 467 человек", — сообщает Министерство образования и науки.

По данным государственного предприятия "ИнфоРесурс", в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (3 тыс. 911 человек). На втором месте Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 тыс. 66 человек), на третьем - Национальный университет "Львовская политехника" (2 тыс. 448 человек).

4 место — Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2 тыс. 259 человек); 5 место — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1 тыс. 245 человек); 6 место — Национальный авиационный университет (1 тыс. 215 человек); 7 место — Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (1 тыс. 215 человек); 8 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1 тыс. 48 человек); 9 место — Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1 тыс. 26 человек); 10 место — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (860 человек).

ТОП популярных специальностей на бюджет:

  •  "Медицина" (3 тыс. 664 человека);
  •  "Компьютерные науки" (3 тыс. 421 человек);
  •  "Филология" (2 тыс. 325 человек);
  •  "Инженерия программного обеспечения" (1 тыс. 899 человек);
  •  "Компьютерная инженерия" (1 тыс. 700 человек);
  • "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 тыс. 659 человек);
  •  "Строительство и гражданская инженерия" (1 тыс. 492 человека);
  •  "Право" (1 тыс. 156 человек);
  •  "Агрономия" (1 тыс. 108 человек).
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