Украина Адаптивный карантин в Украине продлен до 1 октября - есть решение Кабмина

2021-08-11 14:21

Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса. Правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%", - отметил глава Кабмина.

По его словам, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

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Главой полиции Киева назначен экс-главный коп Полтавской области Иван Выговский 2021-08-11 15:23
Тарифы на электроэнергию для населения снизят в октябре, но только для тех, кто... 2021-08-11 15:04
Адаптивный карантин в Украине продлен до 1 октября - есть решение Кабмина 2021-08-11 14:21