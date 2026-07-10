Політика Експерти вже обговорюють потенційно можливе загострення українсько-польських відносин

2026-07-10 11:29

Експерти припускають можливе загострення українсько-польських відносин у майбутньому та називають низку потенційних ризиків.

Серед можливих сценаріїв, які обговорюються:

Посилення антиукраїнської риторики з боку окремих політичних сил і проведення протестів із вимогами щодо посилення міграційної політики стосовно українських біженців.

Зростання тиску на українців, які проживають і ведуть бізнес у Польщі, включно з окремими випадками вандалізму чи спробами перешкоджання підприємницькій діяльності.

Імовірне ускладнення переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, зокрема через можливе блокування окремих переговорних кластерів.

Ризик скорочення або перегляду окремих програм підтримки України з боку Польщі.

Водночас ці сценарії є експертними оцінками та прогнозами, а не підтвердженими рішеннями чи офіційною позицією польської влади.

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Політика

Експерти вже обговорюють потенційно можливе загострення українсько-польських відносин 2026-07-10 11:29
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